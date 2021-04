Covid19, nello Spezzino si aggiungono 43 nuovi casi. Dieci persone in rianimazione

In Liguria sono quindici i decessi odierni, nessuno riguarda gli ospedali di Asl5. Sempre su scala regionale 36 persone in meno ricoverate rispetto a ieri.

La Spezia - Si contano 421 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.000 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.113 tamponi antigenici rapidi. Alla provincia di Imperia se ne associano 76, a quella di Savona 73, a Genova 230 (193 per l'Asl3 e 37 per l'Asl4) mentre lo Spezzino raggiunge i 43 casi. Quindici i decessi odierni, nessuno riguarda gli ospedali spezzini: il totale dei morti Covid positivi relativi ad Asl5 da inizio pandemia rimane fermo a 422. In isolamento domiciliare ci sono 6.896 (-77 rispetto a ieri).



Casi attuali per provincia

SAVONA - 1.681

LA SPEZIA - 948

IMPERIA - 1.320

GENOVA - 3.593

Residenti fuori Regione/Estero - 104

altro/in fase di verifica - 219

TOTALE - 7.865



Ospedalizzati

Liguria: 719 bassa e media terapia, 74 terapia intensiva (-36 rispetto a ieri)

ASL5 San Bartolomeo Sarzana: 83 bassa e media terapia, 10 terapia intensiva (-3 rispetto a ieri)

Asl5 Sant'Andrea: pulito



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 1.902

ASL 2 - 1.568

ASL 3 - 2.712

ASL 4 - 310

ASL 5 - 703

Liguria - 7.195



Dati vaccinazioni 9 aprile, ore 16 (vedi tabella allegata)

483.380 consegnati (fonte governativa)

377.304 somministrati

78% Percentuale vaccini somministrati su consegnati