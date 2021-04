Covid19, 58 nuovi positivi. Inalterata la pressione sugli ospedali

La Spezia - Sono 387 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.192 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.773 tamponi antigenici rapidi. A Imperia sono 62, a Savona 74, a Genova 191 (di cui 165 in Asl3 e 26 in Asl4 mentre nello Spezzino se ne contano 58. A completamento del dato due soggetti non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono tredici i decessi e nessuno riguarda lo Spezzino.



Per provincia, i casi positivi attuali

SAVONA 1.698

LA SPEZIA 953

IMPERIA 1.308

GENOVA 3.579

Residenti fuori Regione/Estero 108

altro/in fase di verifica 223

TOTALE 7.869



Ospedalizzati

Liguria: 755 bassa e media terapia, 79 terapia intensiva (+2 rispetto a ieri)

Asl5 San Bartolomeo Sarzana: 86 bassa e media terapia, 9 terapia intensiva (-1 rispetto a ieri)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 1979

ASL 2 - 1731

ASL 3 - 2621

ASL 4 - 330

ASL 5 - 636

Liguria - 7.297



Dati vaccinazioni 8/04/2021 ore 16>

483.380 Consegnati (fonte governativa)

364.742 Somministrati

75% Percentuale vaccini somministrati su consegnati