Covid19, 425 nuovi positivi in Liguria. Al San Bartolomeo muore 66enne

La Spezia - Sono 425 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 6.192 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.546 tamponi antigenici rapidi. Nelle ultime 24 ore ad Imperia si contano 102 nuovi positivi, a Savona 117, a Genova 159 (di cui 143 in Asl 3 e 16 in Asl4), alla Spezia 23 senza dimenticare 24 non riconducibili alla residenza in Liguria. Dodici nuovi decessi registrati portano il totale a 3922: uno, uomo di 66 anni, riguarda l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Il complessivo dei decessi negli ospedali spezzini sale così a 421.



Per provincia

SAVONA 1.782

LA SPEZIA 941

IMPERIA 1.296

GENOVA 3.624

Residenti fuori Regione/Estero 112

altro/in fase di verifica 236

Totale 7.991



Ospedalizzati

Liguria 753 bassa e media terapia intensiva, 81 rianimazioni (-18 posti letti rispetto a ieri)

Asl5 globale 87 bassa e media terapia intensiva, 10 rianimazioni (-2 rispetto a ieri)

Asl5 Sarzana 87 bassa e media terapia intensiva, 10 rianimazioni (-1 rispetto a ieri)

Asl5 Spezia 0 bassa e media terapia intensiva, 0 rianimazioni (-1 rispetto a ieri)



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 1.657

Asl2 1.742

Asl3 2.661

Asl4 324

Asl5 707

Liguria 7.091



Dati vaccinazioni 7/04/2021 ore 16

483.380 consegnati (fonte governativa)

350.465 somministrati

73% Percentuale vaccini somministrati su consegnati