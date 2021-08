Covid, un ricoverato in meno al Sant'Andrea

La Spezia - Sono 36 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia. Al netto delle guarigioni sale così a 455 il numero dei casi di Covid-19 attualmente attivi sul territorio della Asl 5. Un totale che vede una crescita di 5 unità rispetto al bollettino di ieri. Cala, invece, il dato relativo ai ricoveri al Sant'Andrea, dove sono presenti 3 pazienti Covid, uno dei quali in Terapia intensiva. Ieri i ricoverati erano quattro. Nessun decesso è stato associato all'epidemia di coronavirus nello Spezzino e pertanto il totale provinciale è fermo a 472.



A livello regionale sono 212 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.147 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.355 tamponi antigenici rapidi.

Oltre ai 36 nuovi contagiati spezzini ce ne sono stati 40 in Asl 1, 37 in Asl 2, 72 in Asl 3 e 26 in Asl 4. Uno dei contagiati non risiede in Liguria.

Il totale ligure dei casi attualmente attivi sale a 3.139 (96 più di ieri), mentre i ricoveri sono 87 (3 più di ieri) e i pazienti positivi in Terapia intensiva sono 13.

Nelle ultime 24 ore si sono anche registrate 3 schede di decesso per pazienti Covid, facendo salire a 4.375 il totale regionale dall'inizio della pandemia.



Sul fronte delle vaccinazioni il totale degli spezzini che hanno completato il ciclo di immunizzazione è pari a 119.592.