Covid, tre nuovi positivi in provincia e un paziente al San Bartolomeo

La Spezia - Rimangono invariati, stando a quanto riporta il bollettino odierno di Alisa, i numeri relativi all'epidemia di Covid-19 in provincia della Spezia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3 nuovi casi, ma il totale di quelli attivi nel territorio della Asl 5 rimane di 211, come ieri. Anche nel reparto Covid del San Bartolomeo di Sarzana la situazione è immutata, con un solo paziente ricoverato in media intensità.

Sono sempre 471, infine, i decessi di pazienti Covid-19 positivi registrati negli ospedali spezzini dall'inizio della pandemia.



A livello regionale sono 16 i nuovi positivi al Covid-19 oggi, a fronte di 2.811 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.189 tamponi antigenici rapidi.

Oltre ai 3 casi registrati in Asl 5 ne sono stati riscontrati 1 in Asl 1, 5 in Asl 2, 6 in Asl 3 e 1 in Asl 4.

Sono 1.337 i casi attivi in Liguria (13 più di ieri), con 18 ricoverati, 7 dei quali in Terapia intensiva.

Rimangono 4.352, infine, i decessi di pazienti Covid-19 positivi che sono stati registrati in Liguria.