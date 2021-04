Covid, numeri quasi congelati nello Spezzino

Il totale dei casi attivi in provincia sale a 731 mentre in ospedale ci sono quattro pazienti in meno, ma ce n'è uno in più in Terapia intensiva.

La Spezia - Quattro pazienti positivi in meno al San Bartolomeo, con un ricovero in più in Terapia intensiva e un aumento totale di tre casi attualmente attivi sul territorio provinciale. Sono questi i numeri che descrivono l'andamento del contagio in Asl 5 nelle ultime 24 ore.

I 25 nuovi positivi emersi dai risultati dei tamponi sono stati compensati quasi totalmente dalle negativizzazioni portando il totale dei casi attivi nello Spezzino a passare da 728 a 731. Come detto gli ospedalizzati sono calati, passando da 75 a 71, mentre i pazienti in Terapia intensiva erano 11 ieri e sono 12 oggi.

Non si sono registrate schede di decesso di pazienti Covid-19 positivi e il totale rimane quindi fermo a 439 dall'inizio della pandemia.



A livello regionale sono 331 i nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 4.708 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.993 tamponi antigenici rapidi. Oltre ai 25 spezzini se ne sono contati 41 in Asl 1, 58 in Asl 2, 188 in Asl 3 e 18 in Asl 4.

Il totale dei casi attualmente attivi in Liguria è sceso a 6.219 (81 meno di ieri), mentre sale ancora il numero dei decessi di pazienti Covid-29 positivi: con i 6 comunicati nelle ultime 24 ore si è arrivati a 4.109 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

I ricoverati positivi in Liguria sono 633 (21 meno di ieri) e i pazienti in Terapia intensiva sono 69.