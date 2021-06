Covid, la Terapia intensiva del San Bartolomeo si è svuotata

La Spezia - Non ci sono pazienti Covid, dopo mesi e mesi, all'interno del reparto di Terapia intensiva a loro dedicato presso il San Bartolomeo di Sarzana. Una buona notizia che si unisce alla riduzione del numero totale di ricoverati, che scende da 9 a 5, tutti in bassa-media intensità. Resta immutato il numero dei casi attualmente positivi in provincia, pari a 232: nelle ultime 24 ore nella provincia spezzina non si sono registrati nuovi contagi e, al contempo, non ci sono state negativizzazioni. Inalterato anche il computo dei pazienti Covid-19 positivi deceduti negli ospedali della Asl 5, fermo a 467.



A livello regionale sono 18 i nuovi positivi, a fronte di tamponi 2.647 molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.762 tamponi antigenici rapidi. In Asl 1, come nello Spezzino, non sono emersi nuovi casi, mentre nella Asl 2 se ne sono registrati 4, nella Asl 3 il conto è arrivato a 10 e nella Asl 4 è arrivato a 3.