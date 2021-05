Covid, l'ex allenatore dello Spezia Dominissini in gravi condizioni

La Spezia - Si sono aggravate le condizioni di Loris Dominissini, 59enne ex allenatore dello Spezia, affetto da Covid-19 e ricoverato da diversi giorni all'ospedale di Udine. Il mister era arrivato sulla panchina aquilotta nel 2005 a campionato in corso subentrando a Marco Alessandrini e proprio il 5 maggio aveva conquistato la Coppa Italia di Serie C dopo la doppia finale con il Frosinone. A fine stagione aveva lasciato il posto ad Antonio Soda che avrebbe poi conquistato la storica promozione in Serie B.

Dominissini, che è stato allenatore e giocatore dell'Udinese, squadra della sua città, ha lasciato il calcio da qualche anno.