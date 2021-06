Covid: 22 guariti e 10 positivi in tutta la Liguria

La Spezia - Sono 10 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.866 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.372 tamponi antigenici rapidi. Tra questi nessuno è spezzino e gli attualmente positivi in provincia sono 194. Non si registrano vittime in tutto il territorio regionale.

Scendono i ricoveri in provincia della Spezia che diventano 3 e sono al San Bartolomeo di Sarzana. Nel resto della regione si trovano in ospedale 26 persone delle quali 7 si trovano in Terapia intensiva, una in più rispetto alla giornata di ieri. Il numero dei guariti è 22. Le sorveglianze attive in Liguria sono 407, 65 sono in provincia della Spezia.

Prosegue la campagna vaccinale la percentuale Ligure è del 92 per cento dei vaccini somministrati su quelli ricevuti dalla struttura nazionale. Alla Spezia hanno completato il ciclo vaccinale 59.302 persone.