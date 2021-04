Covid-19, oggi un positivo su dieci in Liguria è spezzino

La Spezia - Sono 460 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.068 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.577 tamponi antigenici rapidi. Nelle ultime ventiquattro ore sono 96 a Imperia, 94 a Savona, 195 a Genova (di cui 171 in Asl3 e 24 in Asl4), 75 alla Spezia.



Con l'aggiornamento dei flussi la provincia di Savona annovera ad oggi 1764 casi, Imperia è quota 1248, Genova 3758 e La Spezia rimane sotto i mille, con 961 casi. Con 243 che attendono la verifica e 126 che vengono da fuori il totale è di 8100 liguri positivi al Covid19, 173 più di ieri, con 286 nuovi guariti. Un'occhiata alla situazione negli ospedali: in Liguria 730 letti sono dedicati ai pazienti Covid (+8 rispetto a ieri), con 78 terapie intensive, in Asl5 i letti sono 81 (due al Sant'Andrea, il resto a Sarzana), due in meno di ieri, con otto rianimazioni.



Per quanto riguarda le sorveglianze attive: 1980 in Asl1, 1917 in Asl2, 3052 in Asl3, 501 in Asl4, 758 in Asl5. Infine i dati sulle vaccinazioni: 375.880 sonsegnati (fonte governativa), 324.027 somministrati con percentuale di avvenuta inoculazione dell'86%. A ieri erano 106.289 i liguri ad aver concluso il ciclo vaccinale con Pfizer o Moderna, 4 con AstraZeneca.