Covid: 14 nuovi positivi e 26 guarigioni in tutta la Liguria

La Spezia - Sono 14 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.497 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.932 tamponi antigenici rapidi. Alla Spezia non si registrano nuovi positivi mentre in tutta la provincia se ne contano 230 e le sorveglianze attive sono 63. Dal punto di vista dei ricoverati in provincia sono ancora 6 le persone al San Bartolomeo senza nessun ricovero in Terapia intenstiva. Anche il Sant'Andrea resta "pulito".

Dal punto di vista regionale, si registra una sola vittima che si aggiunge ai 4.345 decessi dall'inizio della pandemia. In merito ai nuovi contagi: a Imperia si conta 1 nuovo positivo, a Savona sono 9, a Genova 4. Le persone ricoverate in ospedale, in tutta la regione sono 43 delle quali 8 sono in Terapia intensiva. I nuovi guariti sono 26. Le sorveglianze attive sono 650 in tutto il territorio ligure.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale sono state consegnate 1.304.974 dosi e fino ad ora ne sono state somministrate 1.204.634. Dato che corrisponde al 92 per cento dei vaccini somministrati in base a quelli consegnati.