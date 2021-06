Corso di conduzione di autoscala e autogru per i Vigili del fuoco

La Spezia - Si sono conclusi nei giorni scorsi, presso il comando provinciale della Spezia due corsi relativi alla conduzione di mezzi pesanti.

I corsi, della durata di una settimana ognuno, erano finalizzati all'abilitazione, per alcuni autisti già operativi, alla conduzione dell'autoscala e dell'autogru.

Questi due automezzi in dotazione al corpo nazionale Vigili del fuoco rivestono primaria importanza per lo svolgimento, in sicurezza, di alcuni tipi di intervento: recupero veicoli, incidenti stradali con mezzi pesanti, raggiungimento piani alti, evacuazioni, soccorsi a persona.

La formazione teorica e pratica è affidata a personale Vigili del fuoco del comando abilitato come istruttore di patenti.

Il comandante Leonardo Bruni, ringraziando lo staff logistico didattico, ha ricordato come l'incremento di personale abilitato alla conduzione di questi importanti mezzi speciali, sia finalizzato ad una sempre più efficace e completa strategia di risposta alle richieste di intervento.