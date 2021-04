Corso Cavour, operaio di 33 anni cade dal ponteggio e finisce al Pronto soccorso

La Spezia - Un volo di tre metri, l'arrivo dei soccorsi e l'immediato trasporto verso il Pronto soccorso del Sant'Andrea. E' quanto accaduto nel corso del pomeriggio in Corso Cavour, dove un giovane tunisino di 33 anni è caduto dal ponteggio sul quale stava lavorando.

I parametri del giovane sono stabili, ma i medici stanno effettuando approfondimenti per escludere possibili complicazioni.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori, anche due pattuglie della Polizia locale, i Vigili del fuoco e il personale della struttura Psal della Asl e per il momento i rilievi effettuati non hanno fatto emergere irregolarità.



(foto: repertorio)