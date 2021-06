Coronavirus, scendono ancora i positivi, stazionari gli ospedalizzati

La Spezia - Sono 28 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.661 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri tamponi 2.444 antigenici rapidi. Nessun nuovo caso ad Imperia, 10 a Savona, 4 alla Spezia e 14 a Genova Metropolitana, divisi fra i 12 di Asl3 e i 2 di Asl4. In virtù di questi dati, scendono ancora i positivi in Liguria: allo stato attuale se ne contano 262 a Savona, 254 alla Spezia, 107 ad Imperia, 1122 a Genova oltre a 55 persone residenti fuori Regione/Estero e altre 70 in attesa di verifica: il complessivo è di 1870 casi positivi.



Ottantotto posti letto divisi nei vari ospedali liguri sono ancora dedicati al Covid con 20 terapie intensive: rispetto a ventiquattro ore fa sono due in meno i posti dedicati al virus, ma uno riguarda un decesso, l'unico di giornata che porta il totale a 4341 da inizio pandemia. Stazionaria la situazione al San Bartolomeo che presenta gli stessi dati di ieri: 14 ricoverati, tre dei quali in terapia intensiva. Per quanto concerne i soggetti in sorveglianza attiva se ne rilevano 162 in Asl1, 79 in Asl2, 432 in Asl3, 68 in Asl4, 151 in Asl5 per un totale di 892 individualità. Infine i consueti dati sulla campagna vaccinale, aggiornati alle 16 odierne: dei 1.200.130 consegnati, 1.088.514 sono stati somministrati.