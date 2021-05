Coronavirus, 17 nuovi casi nello Spezzino. Tornano a salire gli ospedalizzati

La Spezia - Sono 74 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.663 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.462 tamponi antigenici rapidi. Se ne contano 5 ad Imperia, 10 a Savona, 41 a Genova (32 in Asl3 e 9 in Asl4), mentre nello Spezzino raggiungono quota 17. Con questi ultimi dati dunque in Liguria al momento si distinguono 2.946 casi dei quali 414 a Savona, 443 alla Spezia, 312 a Imperia, 1602 a Genova oltre a 1 residente fuori dalla Liguria e altri 108 casi in attesa di verifica. Per quanto riguarda i posti letto Covid, in Liguria sono 139 in bassa e media terapia intensiva, 39 rianimazioni: -9 rispetto a ventiquattro ore fa. In Asl5 sono 29 con 6 rianimazioni (+2 posti letto in più). Con gli ultimi due casi, salgono a 4314 i decessi da inizio pandemia e rimane 462 il computo dei morti dello Spezzino. In sorveglianza attiva 452 persone in Asl1, 210 in Asl2, 611 in Asl3, 152 in Asl4, 471 in Asl5 per un totale di 1896. Infine i vaccini: 923.070 quelli consegnati (fonte governativa), 894.994 i somministrati.