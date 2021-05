Controlli nell'Umbertino, 45enne finisce in carcere

La Spezia - Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Spezia, nel quartiere Umbertino, finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina, un equipaggio della Squadra volante procedeva a fermare in Via Corridoni un cittadino marocchino di 45 anni.

L’uomo, dalla consultazione degli archivi telematici è risultato essere destinatario di numerose condanne e precedenti di polizia, nonché oggetto di un provvedimento di un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario della Spezia.

Condotto negli uffici della Questura, gli operatori della Squadra volante a seguito di una serie di approfondimenti, e dopo aver sottoposto a fotosegnalamento il predetto cittadino, ed accertata la reale identità del soggetto fermato, procedevano a notificargli il provvedimento in questione e ad accompagnarlo presso la casa Circondariale della Spezia per l’espiazione della pena detentiva.