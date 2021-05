Controlli a tappeto in città contro i furti in abitazione

La Spezia - Nella giornata di ieri 30 aprile 2021, i Carabinieri delle Stazioni della Compagnia di Sarzana, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno eseguito un servizio coordinato straordinario di controllo del territorio nei comuni di tutta la giurisdizione, finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, lo spaccio di stupefacenti e al controllo di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, nonché al rispetto delle misure previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto. I Militari hanno realizzato un dispositivo di controllo mirato, finalizzato ad individuare auto sospette, fermandole e identificando gli occupanti. In totale sono state impiegate 10 pattuglie e oltre 25 militari, che hanno perlustrato in modo capillare il territorio, fermando una trentina di autovetture, controllato 7 esercizi commerciali ed identificando circa 60 persone.

I Carabinieri della Stazione di Ceparana, dopo essere intervenuti a Santo Stefano Magra per una lite tra due uomini, dopo alcuni accertamenti hanno denunciato a piede libero entrambi i soggetti protagonisti del fatto: per uno di loro la denuncia è stata per minaccia aggravata, in quanto aveva minacciato l’altro con un’ascia; l’altro invece è stato trovato in possesso di ben 85 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in dosi pronte per essere smerciate ed un bilancino di precisione, che gli sono costati un’immediata denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I militari della Stazione di Sarzana, verso le 18 poi, si sono trovati a dover intervenire su un rocambolesco sinistro stradale presso la rotonda dell’Ipercoop: un 48enne di origine marocchina, alla guida di un piccolo autocarro, ha perso il controllo del mezzo ed è finito su un’auto in sosta nel parcheggio antistante l’Euronics, distruggendola completamente e danneggiandolo altre due vetture. Fortunatamente a bordo delle auto, al momento dell’impatto, non vi era nessuno.

I Carabinieri della Radiomobile di Sarzana invece, a seguito di un controllo effettuato in centro città, hanno deferito per violazione delle norme sull’immigrazione un extracomunitario risultato irregolare sul territorio italiano.