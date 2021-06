Contrasto all’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, il prefetto scrive ai sindaci

La Spezia - Il prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, ha scritto nuovamente ai sindaci sul tema dell’abuso di alcool e stupefacenti, chiedendo ancora maggiori controlli e una più incisiva azione preventiva.

A tal fine, ha invitato i sindaci a voler dare la massima diffusione - anche attraverso i social istituzionali - ad alcuni filmati sul tema prodotti dalla Croce rossa italiana della Spezia in collaborazione con Teleliguriasud.



“Solo lavorando in modo sinergico e coordinato è possibile affrontare questo fenomeno che evidenzia una crisi innanzitutto educativa e valoriale - ha aggiunto il prefetto -. Occorre trovare nuovi modi per entrare in contatto con i più giovani e questi video rappresentano una grande opportunità”.