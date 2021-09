Con il monopattino sul raccordo, fermato dalla Finanza

La Spezia - A bordo del monopattino sul raccordo autostradale La Spezia-Santo Stefano Magra. E' dovuta intervenire la Guardia di Finanza per scortare alla prima uscita utile un giovane extracomunitario che aveva deciso di percorrere il tratto, dove si viaggia anche a 90 km/h in doppia corsia. Lo hanno fermato poco prima delle 15 in direzione la Spezia, apparentemente non curante del rischio che potessero correre lui e gli automobilisti che condividevano con lui la strada.

I finanzieri hanno raggiunto l'uomo, fatto accostare fuori dal traffico ed è poi scattato il verbale. Decine le segnalazioni allibite arrivare alle forze dell'ordine per segnalare il pericolosissimo fuori programma.



Giusto nella giornata di ieri Città della Spezia ha approfondito il tema (

qui) evidenziando anche alcuni aspetti critici di un uso scorretto del mezzo. Inoltre, dai dati forniti dalla Polizia locale e dal Comune della Spezia è emerso che: dall'inizio dell'anno sono stati nove gli incidenti stradali legati ai monopattini, quattro spono avvenuti nel solo mese di agosto, in tre casi sono rimasti coinvolti minori e due persone sono dovute ricorrere alle cure ospedaliere. Nel corso delle verifiche condotte in questi mesi la Locale ha sequestrato anche 15 monopattini "truccati". Nel territorio comunale spezzino la media dei verbali è di 10 al mese.