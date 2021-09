Comprano bottiglie d'alcol e le passano ai minorenni

La Spezia - Fine settimana denso di interventi per la Polizia locale della Spezia, impegnata nel controllo delle vie del centro per il contenimento del fenomeno della mala-movida. Nelle serate di venerdì e sabato sono state elevate sanzioni per la violazione all’ordinanza comunale che vieta la cessione di alcolici a minori, emanata proprio per arginare il fenomeno dell’acquisto di bevande alcoliche da parte di soggetti maggiorenni, che successivamente consegnano gli alcolici ai

minori, i quali, per legge, non possono acquistare tali bevande. Per i trasgressori è scattata la prevista sanzione di 250 euro ciascuno, mentre il Comando della Polizia Locale provvedeva ad avvisare i genitori dei ragazzi coinvolti.



Alcuni interventi sono stati effettuati anche sul fronte della prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, con pattuglie anche in borghese, che hanno colto alcuni consumatori di droga cui sono state sequestrate le sostanze detenute: cocaina in due casi ed hashish in un terzo. Per i possessori è stata inviata apposita segnalazione per uso personale alle Prefetture di residenza per l’avvio dei procedimenti di correzione.



Non sono mancati gli incidenti stradali, sabato sera, intorno alle 23 un autobus di linea è entrato in collisione con un veicolo condotto da una giovane in via Gramsci all’altezza di via F.lli Rosselli. A seguito dell’impatto il veicolo è stato scaraventato contro alcuni motocicli in sosta e la strada è rimasta chiusa per circa un'ora e mezza per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati. Sulle cause del sinistro indaga il Reparto Infortunistica della Polizia Locale.



(foto d'archivio)