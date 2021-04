Commessa molestata, Gagliardi: "Farnesina convochi ambasciatore egiziano"

La Spezia - “Quanto accaduto alla Spezia è di una gravità inaudita. L’ufficiale egiziano che ha tentato una violenza sessuale su una donna deve essere immediatamente rintracciato e processato per il grave comportamento tenuto”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Alla vittima va tutta la mia solidarietà. Chiedo al ministro degli Esteri che vi sia l’immediata convocazione dell’ambasciatore egiziano in Italia per avere da subito le garanzie che l’ufficiale venga consegnato alla giustizia italiana. Se in Egitto agli abusi sessuali non danno molto peso, come riportano anche le cronache dei giornali, è giusto che almeno, per quello che ha commesso un Italia dove i diritti delle donne sono tutelati, l’ufficiale venga punito”, conclude.