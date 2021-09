Come da previsione: oggi le ultime nuvole prima del ritorno del sole

La Spezia - Le nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata porteranno a decisi rasserenamenti in serata, che perdureranno anche nei prossimi giorni, con la giornata di lunedì, in particolare, cerchiata di rosso: quel giorno infatti le temperature torneranno a toccare i 32°. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3458m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso.