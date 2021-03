Colpisce la ex con la mazza da baseball: fermato dai carabinieri

La Spezia - E' in stato di fermo in caserma dopo aver brutalmente aggredito con una mazza da baseball la ex compagna. L'episodio risale alla serata di ieri, nel quartiere del Termo, dove l'uomo ha aspettato che lei scendesse dal bus per poi usarle violenza (leggi qui).

L'ha presa alle spalle, mentre la donna si allontanava a piedi, e l'ha colpita alla testa provocandole una ferita e un trauma cranico. E' riuscita a dare l'allarme e sul posto in pochissimi minuti sono arrivati i soccorritori e i carabinieri che si sono adoperati per assistere la vittima, metterla al sicuro e per poi condurre tutti gli accertamenti del caso.

Dopo aver colpito l'uomo è scappato. I carabinieri fin da subito hanno indagato nella sfera dei legami sentimentali ed è emerso che la coppia aveva interrotto da poco una relazione. Fino a ieri non risultavano altri episodi di violenza.



Visto il genere dell'aggressione e la dinamica dei fatti, i carabinieri hanno proceduto d'ufficio e si sono recati a casa del presunto aggressore rinvenendo: la mazza che avrebbe utilizzato per colpire la donna, altri oggetti contundenti e i vestiti sequestrandoli. Adesso l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si trova in stato di fermo in attesa che venga formalizzata la denuncia.