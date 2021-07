Colleziona 10mila euro di multe con il monopattino elettrico

La Spezia - Nei giorni precedenti aveva già subito il sequestro del monopattino elettrico perché superava i limiti dimensionali e di potenza stabiliti per la categoria di veicolo e, per di più, circolava senza la necessaria assicurazione. Ma tutto questo non gli era bastato.

E così sabato scorso, nel primo pomeriggio, lo stesso cittadino 32enne di nazionalità dominicana, alla guida del medesimo veicolo, sprovvisto della targa e del certificato di circolazione, percorreva Viale San Bartolomeo in direzione del centro urbano. Giunto all'altezza dell'intersezione della rotatoria con Via delle Casermette tamponava l'autovettura che lo precedeva nella marcia, riportando lesioni.

Dagli accertamenti svolti dalla Polizia locale intervenuta per i rilievi è emerso che l’uomo risultava essere sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, in condizioni di recidiva, in quanto gli era già stata contestata analoga violazione nell’episodio precedente, pertanto, questa volta, è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Il monopattino elettrico, ancora sprovvisto della copertura assicurativa (seconda violazione nel biennio), risultava inoltre ancora sottoposto ai provvedimenti di fermo e di sequestro, quindi, per evitare una nuova commissione degli illeciti, è stato trasportato in depositeria per la definitiva alienazione della proprietà.

Il responsabile, che ha già collezionato oltre 10.000 euro di multe e una denuncia, dovrà ora anche rifondere i danni di tasca propria visto che il mezzo non era assicurato.



(foto di repertorio)