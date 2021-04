Cocaina nelle parti intime, ennesimo arresto all'Umbertino

Non molla la presa della Polizia Locale: anche ieri il pattugliamento dà frutti e un pusher 28enne sarà processato per direttissima in mattinata.

La Spezia - Prosegue senza sosta il monitoraggio del quartiere Umberto I da parte della Polizia Locale della Spezia. Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 28 anni senza fissa dimora, ma regolare sul territorio italiano, resosi protagonista della cessione di alcune dosi di cocaina ad uno spezzino di 28 anni, residente nella zona est della città. Gli agenti della Locale hanno notato il giovane spezzino, a bordo di un monopattino, avvicinarsi con fare sospetto ad un cittadino marocchino nelle zone limitrofe a piazza Brin.



Agli agenti è bastato tenere d'occhio i due soggetti per assistere alla cessione della sostanza stupefacente con relativo scambio di denaro. Lo spacciatore è stato subito fermato ed accompagnato presso il Comando ove è stato sottoposto a perquisizione personale dalla quale è emerso che occultava nelle parti intime altre dosi di cocaina. La sostanza stupefacente e il denaro contante detenuto dallo spacciatore è stato sottoposto a sequestro; il ventottenne marocchino è stato tratto in arresto con il giudizio per direttissima previsto questa mattina alle 10.30. Il giovane spezzino è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.