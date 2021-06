La Spezia - Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con temperatura massima registrata di 28°C e minima di 22°C. Sono queste le previsioni per la giornata di oggi, durante la quale l'umidità tenderà a salire sino a creare le condizioni per le prossime giornate afose.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso.