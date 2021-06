La Spezia - Giornata di sole splendente in un contesto settimanale che garantirà simili condizioni anche nei prossimi giorni, soltanto "sporcate" dalle nuvole in arrivo nei prossimi giorni. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15.5°C, lo zero termico si attesterà a 3471m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso.