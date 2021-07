Ci sono otto nuovi positivi in Liguria, incidenza 0,35%

Rimane un unico ricoverato in ASL5 nei reparti Covid e non è in terapia intensiva. Non si registrano vittime in regione.

La Spezia - Sono 8 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.541 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 717 tamponi antigenici rapidi. Il dettaglio riferito alla residenza della persona testata: Imperia 1, Savona zero, Genova 5 e La Spezia 2.

I casi attualmente positivi sono 1.311, così distribuiti: Savona 133, La Spezia 205, Imperia 65 e Genova 793. I residenti fuori regione o all'estero sono 46 e ci sono 69 tamponi in fase di verifica.



Ospedalizzati. Un ricovero in più in Liguria, che porta il totale 22 di cui 7 in terapia intensiva. Il nuovo paziente è ospitato presso l'ospedale Galliera di Genova. Nell'ASL5 Spezzino rimane un unico ricoverato presso il Sant'Andrea della Spezia in degenza normale.



Decessi. Anche oggi non si registrano vittime, il totale rimane di 4.352.



Guariti*. Sono 97.821, correggendo il dato sbagliato comunicati ieri che registrava oltre trecento guariti.



Sorveglianza attiva. Ci sono 201 individui: ASL1 12, ASL2 38, ASL3 72, ASL4 54 e ASL5 25.





* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)