Cercarono di scippare un uomo in Corso Cavour, identificati

La Spezia - Era la sera dello scorso 20 aprile quando in Corso Cavour, all'altezza di Piazza Brin, due giovani avevano tentato di strappare il borsello a un cittadino. Tentativo vano, visto che l'uomo aveva reagito. I due, prima di dileguarsi, l'avevano scaraventato a terra, procurandogli traumi guaribili in dieci giorni. Le indagini sul fattaccio, unite all'ascolto di alcuni testimoni e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito alla Squadra Mobile spezzina di risalire a entrambi gli aggressori, identificati in due cittadini italiani di origine dominicana; uno di 24 anni, sottoposto alla misura della libertà vigilata in un'altra provincia; l'altro di 21. Entrambi hanno precedenti penali.

Nella giornata di ieri il Gip del Tribunale della Spezia ha emesso ordinanza cautelare nei confronti dei due giovani, sottoponendo il 24enne alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Savignone (Ge) con obbligo di permanenza in casa dalle ore 20.00 alle ore 07.00, mentre il secondo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Questura della Spezia. Le misure cautelari sono state subito eseguite con la collaborazione dei Carabinieri.