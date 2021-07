Centro storico, ancora un'azione contro lo spaccio di strada. Stavolta nel 'salotto buono'

La Spezia - Nel corso di una serie di controlli straordinari nelle vie del centro storico della città al fine di prevenire e reprimere azioni illecite e illegali durante la movida, i carabinieri spezzini hanno proceduto al controllo di due cittadini stranieri, risultati di nazionalità tunisina. Il primo, classe 1995, è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato pertanto denunciato a piede libero per violazione delle norme sull’immigrazione. Il secondo, che è risultato essere imputato presso il Tribunale della Spezia in un procedimento penale per furto con strappo e utilizzo indebito di carte di credito, è risultato da ricercare dopo che si era a lungo reso irreperibile; una volta rintracciato, a suo carico è stata redatta l’elezione di domicilio, con invito a nominare un avvocato di fiducia, così che il procedimento penale a suo carico potrà riprendere il suo corso.



Colleghi militari del Nor hanno invece concentrato la loro attenzione nelle vie del centro intorno a Piazza Sant’Agostino: proprio qui hanno notat un’azione di spaccio di stupefacenti in flagranza. I militari, immediatamente intervenuti, hanno bloccato l’acquirente, un giovane cameriere spezzino, che è stato trovato in possesso di una dose di hashish di circa 0,5 grammi, nonché lo spacciatore senegalese, classe 1994, già noto per precedenti episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Addosso allo spacciatore, nel corso della perquisizione, sono stati trovati 35 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e un’altra dose di hashish da mezzo grammo. Il giovane acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti: rischia ora la sospensione della patente di guida per un periodo da un mese a un anno oltre alla prescrizione a seguire un programma educativo e informativo predisposto dal servizio pubblico per le dipendenze. Lo spacciatore, accompagnato in caserma, è stato denunciato.