Cani antidroga per i controlli in centro città: segnalati due giovani

La Spezia - Controlli straordinari anticrimine ieri sera in città. Le volanti della Questura della Spezia, coordinate dal commissario capo Alessio Jaci, hanno perlustrato il centro cittadino, con l’ausilio di tre equipaggi del reparto Prevenzione crimine Liguria e di due unità cinofile antidroga della Questura di Genova.

Il supporto del Reparto Cinofili della Polizia di Stato ha consentito di mettere in campo due conduttori esperti e i cani “Leone” e “Constantine”. In Piazza Brin, proprio “Leone”, un jack russell bianco alla sua prima vera uscita operativa, dall’apparenza innocuo ma molto efficace, individuava immediatamente la presenza di droga nascosta in un’aiuola, rivelatasi poi hashish del peso complessivo di 2 grammi, che veniva sequestrata a carico di ignoti.

Sempre in Piazza Brin i due cani si mostravano particolarmente interessati a un 29enne senegalese, poi segnalato quale assuntore, poiché trovato in possesso di circa 7 grammi di hashish.

Il dispositivo di polizia è proseguito in Piazza del Bastione, Via Gioberti angolo Via Galilei e zone limitrofe, dove veniva sottoposto a controllo un gruppetto di ragazzi e giovani stranieri; anche questi ultimi hanno messo in allarme i cani antidroga e effettivamente uno di essi, un 30enne dominicano, è stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish, per il quale veniva segnalato alla Prefettura quale assuntore per i provvedimenti amministrativi del caso.



Nel corso del servizio, che ha interessato anche la zona di Piazza Europa e quella retrostante la cattedrale, come pure quella della stazione ferroviaria, sono state complessivamente identificate 28 persone di cui 22 cittadini stranieri ed è stato sanzionato un 49enne spezzino, trovato in Piazza Brin in stato di ubriachezza molesta, per il quale si è reso necessario il ricorso alle cure dei sanitari del 118.

Lo stupefacente è stato sequestrato.