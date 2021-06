Canaletto, due gravi incidenti nella notte a distanza di un'ora

Poco prima del cambio giorno un 52enne è finito in ospedale dopo uno scontro fra auto in Via Giulio della Torre, poco più tardi un centauro 33enne finisce contro un muro in Viale San Bartolomeo. Entrambi trasportati al Sant'Andrea in codice rosso.

La Spezia - Notte nera quella di venerdì sulle strade della Spezia stasera. Intorno alle 23.45 si è infatti verifcato un incidente stradale fra due autovetture all'incrocio tra Via Giulio della Torre e Via Carducci, nel quartiere del Canaletto. Sul posto si è precipitata l'automedica del 118 con medico e infermiere oltre ai militi delle Pa di Pitelli e la Spezia, insieme a Polizia stradale e personale dei vigili del fuoco. Il conducente di una delle auto, un uomo di 52 anni, è stato soccorso e successivamente trasportato in codice rosso al pronto soccorso Sant'Andrea, mentre gli occupanti dell'altra vettura presentavano un quadro clinico più lieve ma sono comunque stati portati all'ospedale per verificare le loro condizioni. Un'ora più tardi, non lontano da qui, altro incidente, questa volta autonomo: un ragazzo di 33 anni è finito con la sua moto contro un muro in viale San Bartolomeo. Intervenuta l'automedica del 118 on medico e infermiere, militi della Pubblica Assistenza e le forze di polizia. Il paziente veniva trasportato al Sant'Andrea in codice rosso.