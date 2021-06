Camper a fuoco sotto il cavalcavia di Viale San Bartolomeo

La Spezia - Una densa nube di fumo dall'odore acre ha avvolto intorno alle 16 di questo pomeriggio il cavalcavia di Viale San Bartolomeo che sorvola la linea ferroviaria portuale. Ad andare a fuoco era un camper parcheggiato in un'area di parcheggio posta proprio al di sotto del sovrappasso.

Sul posto si sono immediatamente portati i Vigili del fuoco della Spezia e la Guardia di finanza, per effettuare le operazioni di gestione della viabilità.

Non sono ancora note le cause dell'incendio.



Notizia in aggiornamento