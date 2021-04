Calcinacci abbandonati in collina e rifiuti trasportati senza permessi: maxi sanzioni e denunce

La Spezia - Sanzioni salatissime e denunce per il mancato rispetto delle norme ambientali. Si sono concluse in questi giorni due indagini del Reparto tutela ambientale e del Nucleo decoro della Polizia locale della Spezia.

La prima ha portato all’individuazione di un soggetto che effettuava trasporto rifiuti conto terzi senza essere mai stato in possesso delle necessarie autorizzazioni; lo stesso è risultato aver portato a smaltimento i rifiuti prodotti dal titolare di una ditta, depositati in un’area privata nel territorio comunale in difformità dalla normativa di settore, già oggetto di obbligo di smaltimento secondo legge imposto dagli stessi agenti del Comando di Via La Marmora. Per entrambi è scattata la segnalazione all’Autorità giudiziaria e una sanzione amministrativa di 6500 euro.

La seconda attività ha visto gli agenti della Polizia Locale intervenire sulle alture cittadine, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini, riferite allo smaltimento di un’ingente quantità di terre e rocce da scavo in un terreno privato, posto a margine carreggiata, già oggetto di deposito di rifiuti da demolizione. Per il proprietario dell’area, risultato dalle indagini l’autore dell’illecita attività, è scattata la segnalazione all’Autorità giudiziaria sia per gli aspetti ambientali che per quelli urbanistici e paesaggistici, è stata inoltre inviata comunicazione ai competenti uffici comunali per gli aspetti edilizi ed idrogeologici.

“L’attività descritta - si legge in una nota della Polizia locale -, svolta quotidianamente dagli uffici sopra indicati, ricade questa settimana nei servizi straordinari volti all’intensificazione dei controlli contro l’abbandono dei rifiuti disposti dal Comando di via Lamarmora a tutela dell’integrità del territorio e della salute pubblica, per contrastare i comportamenti illeciti e devianti”.