Calano i ricoverati, 131mila spezzini completamente vaccinati

La Spezia - Sono 168 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.436 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.035 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 27, Savona 28, Genova 70, La Spezia 39. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4.

Nel bollettino non si registrano vittime e resta così invariato il dato dei decessi da inizio pandemia in Liguria con 4386 persone delle quali 474 nello Spezzino. Rispetto a ieri cala di due unità il dato dei ricoverati che sono 82 negli ospedali liguri di cui dieci in terapia intensiva. Al Sant'Andrea della Spezia si passa invece dai 6 di ieri ai 5 di oggi mentre la terapia intensiva resta vuota.

I guariti oggi sono 112 che portano a 102.551 il totale da inizio emergenza mentre i casi attivi in Liguria sono 3173 di cui 562 in Asl5 dove ci sono 1566 soggetti in sorveglianza attiva.

La percentuale dei vaccini somministrati su consegnati si attesta al 89% con 931222 liguri che hanno completato il vaccino fra cui 131372 spezzini.