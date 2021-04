Calano i positivi nello Spezzino, salgono i ricoverati

La Spezia - Sono 402 i nuovi positivi in Liguria, dove nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.571 tamponi molecolari e 1.330 tamponi antigenici rapidi. Di questi 402, appena 7 risiedono nello Spezzino, dove i soggetti attualmente positivi, riferisce il bollettino regionale odierno, sono 977, 13 in meno rispetto a ieri. Crescono invece i positivi in tutta la Liguria, passando da 8.100 a 8.167. Su anche i ricoverati: a livello regionale sono 761 (+5), di cui 78 in terapia intensiva. La Asl5 ne conta ora 89 (di cui 9 in terapia intensiva), 7 in più rispetto a ieri. Di questi, 86 (+6) sono al San Bartolomeo, 3 (+1) al Sant'Andrea. I nove pazienti in terapia intensiva sono a Sarzana. Diventano poi 3.905 i deceduti con positività al Covid-19 in Liguria da inizio pandemia, complice il decesso di un uomo di 83 anni mancato al San Martino. I deceduti negli ospedali spezzini finora sono stati 420.

Sono infine 377 i guariti di giornata (79.708 da inizio pandemia) nonché 7.513 i liguri in sorveglianza attiva (di cui 728 in Asl5) e 6.969 (+168) quelli in isolamento domiciliare)