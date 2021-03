Calano i positivi nello Spezzino, ma crescono i ricoverati

La Spezia - Sono 360 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.027 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.556 tamponi antigenici rapidi. Di questi 360, 46 sono residenti nello Spezzino. Ben 440, d'altro canto, i guariti di giornata a livello regionale (oltre 75.400 da inizio pandemia). Nella nostra provincia gli attuali positivi sono 712, 44 in meno rispetto a ieri; 6.550 (-50) gli attuali positivi in tutta la Liguria. I pazienti deceduti con positività al Covid negli ospedali liguri salgono a quota 3.809 (di questi, 413 sono deceduti negli ospedali spezzini), complici i 6 nuovi decessi registrati tra Sestri Levante, Genova e Savona; le vittime, spentesi tra il 19 e il 22 marzo, avevano tra i 73 e gli 85 anni.



In crescita i ricoverati. A livello regionale sono 669 (+9) di cui 65 in terapia intensiva. A questo incremento partecipa anche la Asl5, che da un lato mantiene 'pulito' il Sant'Andrea, dall'altro vede aumentare i pazienti positivi al Covid ospedalizzati al San Bartolomeo: ora sono 69, 8 in più, di cui 9 in terapia intensiva. La Asl5 è quella che nel bollettino odierno fa risultare il maggior incremento di ricoverati positivi al coronavirus, al pari della Asl1. Sono infine 5.961 i liguri in sorveglianza attiva (650 in Asl5) e 5.286 (-78) quelli in isolamento domiciliare.



Vaccini



Ed ecco il primo 'richiamato' con Astrazeneca in Liguria: è accaduto oggi all'Ospedale Evangelico di Genova, in una giornata in cui in tutta la regione sono stati somministrati quasi 7.500 vaccini, di cui poco più di 3mila targati Astrazeneca, il resto Comirnaty/Moderna. Le dosi somministrate in Liguria da inizio campagna sono in tutto 224.452, il 72 per cento degli oltre 312mila recapitati alla nostra regione dalla struttura commissariale nazionale. Nella giornata odierna in Asl5 sono stati inoculati oltre 324 dosi di Comirnaty/Moderna e 185 dosi di Astrazeneca. Da inizio campagna l'azienda sanitaria spezzina ha somministrato circa 29.300 vaccini (di cui oltre 26.500 Comirnaty/Moderna, il resto Astrazeneca). E ha toccato quota 77mila – precisamente 77.004 – l'ammontare delle seconde dosi sulle somministrazioni totali a livello regionale (oltre 224mila, come detto). Ad oggi i 'richiami' effettuati da Asl5 sono 10.387.