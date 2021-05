Calano i positivi, ma si registra il decesso di un paziente positivo

La Spezia - Dieci nuovi casi di Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore, ma anche 21 casi attivi in meno rispetto a ieri, grazie alle 32 negativizzazioni segnalate dai registri di Asl 5. Gli attualmente positivi in provincia scendono così da 473 a 452. Sono questi i numeri spezzini dell'epidemia per la giornata di oggi, martedì 25 maggio.

A queste cifre si deve aggiungere anche il decesso di un uomo di 86 anni positivo al coronavirus avvenuto nella giornata di ieri al San Bartolomeo di Sarzana, portando il totale dei pazienti spezzini Covid-19 positivi a 462 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Si allenta, anche se di poco, la pressione sulla struttura ospedaliera sarzanese, dove si trovano ancora 27 ricoverati positivi (uno meno di ieri), 6 dei quali sono ricoverati in Terapia intensiva.



A livello regionale sono 47 i nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 3.737 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.228 tamponi antigenici rapidi.

Oltre ai 10 nuovi casi emersi in Asl 5 se ne sono registrati 7 in Asl 1, 7 in Asl 2, 17 in Asl 3 e 6 in Asl 4.

Il totale dei casi attualmente attivi ammonta oggi a 3.054 (92 meno di ieri), mentre negli ospedali liguri sono ricoverati 205 pazienti positivi (19 meno di ieri) e 41 di questi sono in Terapia intensiva.

Con le 4 schede di decesso registrate nelle ultime ore, infine, il totale dei pazienti Covid-19 positivi deceduti in Liguria dall'inizio della pandemia ammonta a 4.312.