Calano i positivi ma aumentano i ricoverati al San Bartolomeo

La Spezia - Sono 36 i nuovi positivi al Covid-19 registrati oggi in Liguria, a fronte di 2.143 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.299 tamponi antigenici rapidi. Di questi nuovi positivi, 4 sono residenti nello Spezzino. 67 i guariti di giornata (95.588 da inizio pandemia), invariato il numero dei ricoverati Covid-19 positivi a livello regionale (107, di cui 27 in terapia intensiva); aumentano invece gli ospedalizzati in Asl5, passando da 11 a 14 (di cui 4 in terapia intensiva), tutti al San Bartolomeo, permanendo 'pulito' il Sant'Andrea.



E ancora, sono 2.015 (-32) gli attuali positivi a livello regionale, di cui 273 (-12) nello Spezzino. Si registra poi purtroppo una vittima, un uomo di 84 anni spentosi a inizio mese al Galliera (4.331 i decessi di pazienti Covid-19 positivi in Liguria da inizio pandemia, di cui 465 in Asl5). Sono infine 678 (-28) i liguri in isolamento domiciliare e 1.205 quelli in isolamento attivo, di cui 176 in Asl5.