Calano di nuovo i ricoveri

La Spezia - Sono 337 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.620 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.345 tamponi antigenici rapidi. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia 19, Savona 118, Genova 174 e La Spezia 26.

Il totale dei casi positivi, compresi guariti e deceduti, sale a 88.452 (+337). I positivi attuali, esclusi guariti e deceduti, è di 7.390 (+28). Questa la distribuzione: Savona 1.554, La Spezia 876, Imperia 1.032 e Genova 3.582. I residenti fuori regione o all'estero sono 120. Ci sono 226 tamponi in fase di verifica.



Decessi. Sono quattro le vittime inserite oggi nel bollettino. La più giovane una donna di 51 anni ricoverata presso l'ospedale di Lavagna, il più anziano un uomo di 85 che era in cura presso il nosocomio di Sestri Levante. Le vittime totali in Liguria da inizio pandemia salgono a 3.851.



Ospedalizzati. Ci sono 713 persone nei reparti Covid degli ospedali della Liguria, di cui 72 in terapia intensiva. Il numero è in crescita di 10 persone. La crescita riguarda ASL1 (+7), ASL2 (+6) e ASL3 (+1). In calo ASL4 (-1) e ASL5 (-3). Nell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana ci sono 68 pazienti di cui 5 in terapia intensiva.



Sorveglianza attiva. Ci sono 7.275 persone in Liguria. Questa la distribuzione: in ASL1 1.960, in ASL2 1.736, in ASL3 2.255, in ASL4 508 ed in ASL5 816.



Guariti*. Sono 77.211, di cui 305 nelle ultime ventiquattr'ore.



Isolamento domiciliare. Ci sono 6.286 persone, di cui 238 nelle ultime ore.







* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)