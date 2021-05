Caduta di tegole da una palazzina, chiuso un tratto di Via Fontevivo

La Spezia - E' ancora chiuso il tratto di Via Fontevivo compreso tra le intersezioni tra Via del Cappelletto e Via Pertini. Nella giornata di sabato si è verificato il distacco di alcune tegole dal tetto di una palazzina che sorge all'interno del perimetro ferroviario e la Polizia municipale è intervenuta per circoscrivere e mettere in sicurezza l'area.

Durante il fine settimana non è stato possibile per l'amministratore di condominio affidare i lavori a una ditta e pertanto il tratto di strada rimane delimitato e interdetto. La situazione potrebbe sbloccarsi in giornata.