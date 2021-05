Bus e auto, due incidenti in contemporanea e sette feriti

La Spezia - Due incidenti stradali in pochi minuti in cui sono rimasti coinvolti due mezzi pubblici, con sei persone contuse e un autista finito in ospedale. E' il bilancio della pesante mattinata sulla viabilità cittadina da Corso Cavour fino a Via Gramsci. Le dinamiche sono in fase di accertamento da parte della Polizia municipale, ma non sarebbe da escludere che all'origine di entrambi gli incidenti ci siano delle mancate precedenze.

Negli incidenti, avvenuti quasi in contemporanea verso l'ora di pranzo, sono rimasti coinvolti due mezzi pubblici, delle linee 3 e L. Il primo, sulla 3, si è avvenuto all'incrocio tra Corso Cavour e Via Nino Bixio. Stando a quanto si apprende, un'auto avrebbe tagliato la strada al mezzo e, in seguito alla repentina frenata dell'autista, quattro persone sono rimaste lievemente ferite, riportando delle contusioni.

L'altro incidente ha invece visto entrare in collisione un bus della Linea L e un'autovettura. Anche in questo caso all'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza, tra Via Gramsci e Via Biassa (qui). In questo caso due persone sono dovute ricorrere alle cure del personale delle ambulanze arrivate sul post, mentre l'autista del bus è stato condotto al Pronto soccorso per accertamenti visto il violento contraccolpo a una gamba. Le condizioni di tutte le persone rimaste coinvolte in entrambi gli incidenti non sono gravi.

Per quasi un'ora a partire da Corso Cavour il traffico ha subito rallentamenti e intasamenti anche per i mezzi di soccorso che dovevano raggiungere le persone rimaste ferite, rischiando a loro volta di rimanere imbottigliati. A seguito dell'incidente di Via Gramsci si è creato anche un maxi assembramento sciolto poi in pochi minuti.