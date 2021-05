Brusca crescita pazienti in reparto Covid di Sarzana

La Spezia - L'ASL5 Spezzino guida l'aumento dei ricoveri Covid correlati in Liguria. Al San Bartolomeo di Sarzana ci sono infatti ben 8 nuovi pazienti nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 66. Di questi, 10 sono in terapia intensiva. Rimane pulito il Sant'Andrea della Spezia.

In totale salgono di 9 i ricoveri in regione, per un totale ad oggi di 549 pazienti di cui 62 gravi. Oltre allo Spezzino, in incremento anche l'ASL3 (+5). Meglio negli altri territori: ASL1 +1, ASL2 invariata e ASL4 -1.



Decessi. Vi sono 10 vittime inserite nel conteggio della Regione, che portano il totale a 4.210. Due si riferiscono alle scorse settimane. Una donna di 78 anni, deceduta al Sant'Andrea della Spezia il 14 gennaio 2021, è tra queste. "A seguito di accertamenti effettuati da A.Li.Sa., è stato ottenuto dall’azienda del SSR il dato e la documentazione clinica di un ulteriore soggetto per il quale è stata riportata l’infezione da SARS-COV-2 tra le cause del decesso", recita una nota. Le vittime totali in ASL5 salgono dunque a 448 da inizio pandemia.



Positivi. Sono 161 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.095 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.493 tamponi antigenici rapidi. Il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia 40, Savona 23, Genova 77 e La Spezia 16.

Il totale dei casi positivi, esclusi guariti e deceduti, è di 5.389 individui, in calo di 101 unità. Questa la distribuzione: Savona 892, La Spezia 618, Imperia 702 e Genova 2.901. I residenti fuori regione o all'estero sono 92. Ci sono 184 tamponi in fase di verifica.



Isolamento domiciliare. Ci sono 4.488 persone, in calo di 339.



Guariti.* Il totale dei guariti è di 90.534 individui, 252 nelle ultime ventiquatt'ore.



Sorveglianza attiva. In Liguria sono 5.454: ASL1 1.236, ASL2 1.176, ASL3 1.974, ASL4 330 e ASL5 738.



Vaccini. sono 706.880 quelli consegnati secondo fonte governativa. Di questi, 646.458 sono stati somministrati: il 91%.





* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)