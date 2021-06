Brandisce il coltello durante una lite e minaccia tutti, denunciato

La Spezia - Ha dato in escandescenze alla fermata del bus. Ha anche tirato fuori un coltellino e ha cominciato a brandirlo. E' finita con una denuncia per minacce la mattinata di un giovane spezzino, fermato dai carabinieri. L'episodio risale alle 10, quando tra il giovane e un altro uomo è scoppiata una lite, in Via di Monale, nei pressi di una fermata dell'autobus.

Uno dei due contendenti sembrava particolarmente alterato. Allarmati dalla situazione i cittadini presenti hanno chiamato i carabinieri. Un passante poi ha invitato l'uomo più agitato a calmarsi. Lui ha estratto un coltellino e ha iniziato a brandirlo proferendo minacce, per poi salire sull’autobus nel frattempo sopraggiunto. Una gazzella dei Carabinieri ha intercettato l’autobus, facendolo fermare in via del Prione, dove l’uomo è stato fatto scendere. Durante la perquisizione, i militari gli hanno trovato indosso e sequestrato il coltello, accompagnandolo poi in caserma per la compilazione degli atti, dove ha continuato ad urlare sino a che non è stato allontanato. Il suo comportamento gli è valso una denuncia per minaccia aggravata e porto di coltello.