Bossoli di arma da guerra nei fondi e attrezzi da cantiere rubati, pensionato nei guai

La Spezia - Sei bossoli di arma da guerra di grandi dimensioni, privi di carica ma dotati ancora di spoletta e poi trapani, avvitatori, miscelatori, aspiratori, canale in rame. Questi ultimi attrezzi anche di un discreto valore economico erano stati sottratti illegalmente da alcuni cantieri presenti in città e il più colpito era quello del Colombaio a Pegazzano. Il possesso delle armi e dei materiali edili ha messo in guai seri un pensionato, di 76 anni già noto agli uffici della questura, ora denunciato per furto e detenzione abusiva di armi.

E’ il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra mobile della Spezia a seguito di una serie di furti, commessi nel mese di dicembre, di materiali edili. Il lavoro degli investigatori è stato certosino e nei giorni scorsi, tramite le varie attività tecniche, hanno individuato tramite la videosorveglianza il mezzo usato per i colpi. E’ emerso che si trattava di quello in dotazione al 76enne che, raggiunto dagli uomini della questura, si è mostrato collaborativo e ha ammesso di essere l’autore dei colpi.

Gli investigatori si sono portati in Via Venezia, dove l’uomo aveva tre ampi fondi, e hanno trovato non solo i costosi attrezzi da lavoro rubati dai cantieri ma anche i bossoli, privi di carica ma ancora dotati di spoletta poi messi in sicurezza e sequestrati. L’anziano è stato portato in questura, denunciato all’Autorità giudiziaria. Le attrezzature sottratte ai cantieri sono state restituite.