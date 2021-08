Blocco di marmo strappa la cabina di un tir: tragedia sfiorata sul raccordo

La Spezia - Incidente stradale sul raccordo autostradale in prossimità della rampa per gli Stagnoni. Per dinamiche in fase di accertamento, un carico di marmo dentro un container è scivolato in avanti colpendo l'abitacolo del tir che lo stava trasportando. Gli sportelli erano rivolti verso la cabina che è stata strappata via, letteralmente, in avanti.

Il traffico scorrevole ha permesso che non si consumasse un'autentica e potenziale tragedia. Come detto la dinamica è in fase di accertamento soprattuto per stabilire quale circostanza abbia provocato lo scivolamento del blocco di marmo. Si è trattato comunque di un incidente autonomo.

L'episodio risale alle 10.30 circa. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco di Sarzana, della Polizia stradale e dei soccorritori. Stando a quanto si apprende il camionista rimasto coinvolto nell'incidente non avrebbe riportato lesioni particolarmente preoccupanti.

Il traffico ha subito rallentamenti per tutta la durata degli interventi. Alle 11.45 stavano procedendo le fasi di rimozione del mezzo. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto anche con una loro autogru, hanno poi messo in sicurezza il pesante blocco di marmo.