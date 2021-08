Bloccato mentre tenta il furto al market, doveva essere espulso

La Spezia - Prosegue anche in queste ultime serate di agosto l’intensificazione dei controlli della Polizia di Stato nelle zone cittadine a maggiore frequentazione. Le volanti della Questura spezzina, coadiuvate da equipaggi dell'anticrimine provenienti da Torino, hanno monitorato e controllato, con finalità di prevenzione, le zone della stazione ferroviaria e del quartiere Umbertino, come pure il centro storico, piazza del Bastione e via Gioberti, dove, peraltro è stato riscontrato un prevalente rispetto della normativa legata al contesto pandemico.



Non sono mancati controlli anche in zone periferiche, come in viale Italia dove una Volante interveniva presso un pubblico esercizio nel quale gli addetti alla sicurezza stavano cercando di bloccare un uomo che, dopo aver tentato di rubare generi alimentari, cercava di trovare una via di fuga spintonando i medesimi. Gli agenti hanno fermato e identificato l’autore del fatto, un cittadino algerino di 41 anni, già conosciuto agli uffici.

Condotto in Questura per ulteriori accertamenti, non prima di aver restituito la merce all’avente diritto, è stato denunciato in stato di libertà per tentata rapina impropria e perché risultato destinatario di un ordine del Questore della Spezia di lasciare il territorio nazionale in ragione della sua presenza irregolare in Italia.



Nella prima serata gli equipaggi della Polizia di Stato erano invece intervenuti in piazza Brin per schiamazzi e musica ad alto volume. Sul posto un gruppetto di sei giovani, di età compresa tra i 25 e i 31 anni, stava consumando bevande “dimenticando” le bottiglie vuote sul suolo pubblico. Dopo un’iniziale ritrosia il gruppetto, che, al momento del controllo non stava ascoltando musica, ha ottemperato all’invito degli agenti e ripulito il marciapiedi dai rifiuti lasciati, ripristinando il distanziamento interpersonale e indossando correttamente le mascherine. Nel corso del servizio gli equipaggi impiegati hanno provveduto ad identificare 49 persone, 10 con precedenti penali o di polizia, di cui 14 cittadini stranieri e 3 minori.