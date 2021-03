Bici elettrica rubata e venduta in strada, sequestro della Locale: "Il legittimo proprietario venga a prenderla"

La Spezia - L'attività di pattugliamento del territorio produce risultati, spesso immediati. E' il caso di quanto accaduto intorno alle 12.30 di ieri quando agenti della Polizia Locale spezzina transitanti in Via Fiume notavano la presenza di un cittadino extracomunitario sopra una bicicletta elettrica, a pedalata assistita. Fiutando che potesse esserci qualcosa che non andava, i vigili del Comando di Via La Marmora, seguivano con discrezione il ciclista fino al distributore Agip di Via Genova, alla Chiappa. L'intuizione era corretta visto che l'uomo in bicicletta incontrava nell'area di servizio un altro straniero col quale si appartava: i vigili appostati con discrezione seguivano tutta l'azione, lo scambio di tre banconote da 50 euro e la consegna della bicicletta.



E' qui che nella scena intervenivano con l'intento di fermare i soggetti e andare in fondo a questa storia: la bici, poi sequestrata, era infatti di notevole valore e adesso è conservata nella sede della Polizia Locale. Quando il legittimo proprietario la riconoscerà potrà andarla a recuperare ovviamente dimostrandone il possesso. L'operazione si è conclusa con l'interrogatorio all'acquirente fermato, poi rivelatosi un cittadino marocchino di 44 anni che ha da subito collaborato spiegando di essersi accordato in questo modo: i 150 euro iniziale erano soltanto l'anticipo che avrebbe versato, riservandosi poi di dare un'altra somma non appena avrebbe ricevuto il caricabatteria della bici. Il venditore è invece riuscito a scappare dopo aver spintonato gli agenti, saltando da un muro alto diversi metri: troppo pericoloso come inseguimento, ma sono comunque in corso ulteriore indagini per identificarlo.