La Spezia - Gli agenti della Polizia locale dalla Spezia in serata hanno emesso due verbali, a breve distanza l'uno dall'altro, ad altrettante persone soprese a bere alcolici all'incrocio fra Via Milano e Corso Cavour in violazione della normativa anticovid. Per entrambi le birre sorseggiate in strada costeranno carissime perché dovranno pagare una multa di 280 euro che arriverà a 400 euro se non pagata entro cinque giorni.