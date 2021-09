Bavarese ubriaca provoca un incidente, come rovinarsi una vacanza con le proprie mani

La Spezia - La classica settimana di vacanza che si ricorderà anche a distanza di decenni e non evocherà memorie dolci. Si è infatti concluso con una denuncia penale ed il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni il soggiorno di piacere, si fa per dire, di una coppia di turiste tedesche nella provincia spezzina. Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:30 una donna di 30 anni, originaria di Monaco di Baviera percorreva via Della Pianta in direzione di viale San Bartolomeo quando, a causa dello stato di ebbrezza in cui versava, perdeva il controllo dell’automobile e andava a schiantarsi contro un’auto in sosta. Nell’impatto la Volkswagen condotta perdeva la ruota anteriore destra, così da rimanere bloccata

sul posto.



Sono stati i residenti del quartiere, comprensibilmente allarmati dalla violenza dell’impatto della vettura, ad avvertire le forze dell’ordine e, dopo pochi minuti, giungeva sul posto una pattuglia della Polizia Locale. Gli agenti del Comando di Viale Amendola si sono immediatamente resi conto dello stato psico-fisico della conducente: la prova etilometrica oltre tutto non lasciava alcun dubbio: la donna si era messa al violante con un tasso alcolemico nel sangue superiore a tre volte il limite di legge. Per l’automobilista è scattata la denuncia penale all’autorità giudiziaria per guida in stato di

ebbrezza, aggravata per aver provocato un incidente stradale, per il cui reato ora rischia fino a dieci mesi di arresto e la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Il veicolo è stato inoltre sottoposto a fermo amministrativo a spese dell’interessata. A nulla sono valse le proteste della donna, la quale sosteneva di aver bevuto solo un bicchiere di

vino bianco, circostanza impossibile dato il tasso rilevato nel sangue.